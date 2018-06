Neymar tranche enfin entre Messi, Cristiano Ronaldo et lui-même !

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juin 2018

Neymar est considéré comme l’un des 3 meilleurs joueurs du monde. Toutefois, la star du PSG a avoué être le meilleur joueur du monde… car Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont sur une autre planète.



Qui est le meilleur joueur du monde actuellement ? Alors que depuis plusieurs saisons le débat est seulement entre Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et Lionel Messi (FC Barcelone), Neymar commence petit à petit à pointer le bout de son nez. La star du PSG sort d’une saison exceptionnelle en Ligue 1 : 20 matchs, 19 buts et 13 passes décisives.



Dans un entretien à SID, agence de presse allemande, la star brésilienne a parlé de sa comparaison avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. « Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont sur une autre planète », « Les deux joueurs qui sont au-dessus des autres aujourd’hui sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Avec toute modestie, je suis aujourd’hui le meilleur joueur du monde, parce que les deux autres sont sur une autre planète », a déclaré la star du PSG.









le10sport

