Ngalellèle - Après la démolition de leurs maisons: Presque 2000 familles dorment à la belle étoile

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Ngalellèle Nord Extension et Bango Sinthiane ont subi hier, la furie des bulldozers. Une centaine de maisons érigées sur un site relevant du domaine national, fait l’objet d’un litige. Le site qui s’étend sur une superficie de 114 hectares, dit-on, appartient à l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS).



Près de 2000 familles, accusant les autorités de vouloir servir les intérêts des multinationales du pétrole et du gaz, dorment à la belle étoile. Et, en manifestant hier, 8 personnes d’entre les manifestants sont présentement en garde-à-vue au Commissariat central de Sor.

