Ngathie Naoudé / Détournement de 60 millions FCfa à la municipalité : Le collectif des citoyens de la localité s’indigne A propos de l’affaire du présumé détournement de fonds publics perpétré tout dernièrement au sein de la municipalité de Ngathie Naoudé, les populations se sont exprimées, dimanche. Très remontées contre ce genre de faits, dans une collectivité qui aspire à tout, ces populations demandent que la lumière soit faite dans cette affaire et que l’argent détourné soit restitué, pour servir aux programmes de développement de la commune.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Estimé cependant à 60 millions de francs Cfa dont 12 millions destinées à la rénovation du poste de santé et 48 autres millions pour la construction du marché, cette enveloppe a finalement disparu et personne, dans la commune de Ngathie Naoudé, ne peut tolérer cette nébuleuse.



Cette mobilisation qui a été prétextée pour réclamer justice, a finalement basculé en faveur d’une tribune, pour exprimer les innombrables défis qui freinent le développement socio-économique de la commune de Ngathie Naoudé.



Une collectivité qui, selon ses habitants, peine à décoller dans tous les domaines. Tant en termes de prise en charge médicale, d’éducation, d’aménagement d’espaces de divertissement que dans le domaine de l’accès aux infrastructures sociales de base.



Dans le secteur économique, le développement des petites entreprises marque le pas, alors que le secteur est toujours laissé à lui-même. Concernant la mobilité et autres déplacements sécurisés des populations, les citoyens de la commune de Ngathie Naoudé réclament des ralentisseurs, non pas pour circuler librement et vaquer à leurs occupations quotidiennes, mais surtout pour amortir les nombreux cas d’accidents qui surviennent régulièrement à cette hauteur de la nationale 1 et qui sont souvent à l’origine des décès accidentels.











Sud Quotidien

