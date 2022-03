Ngor Sarr, Directeur Régional de l’hydraulique de Fatick : «28 forages sont abandonnés à cause de la salinité de la nappe et du taux élevé de fluor» A la veille du 9e forum mondial de l’eau qui démarre lundi à Dakar autour du thème : «sécurité de l’eau pour la Paix et le développement», le chef du service régional de l’hydraulique de Fatick pose un diagnostic sans complaisance du secteur dans la région.

Dans un entretien accordé à L’As, Ngor Sarr met le doigt sur les difficultés des populations à s’approvisionner en eau potable.



Avouant que la qualité de l’eau n’est pas des meilleures, le responsable régional de l’hydraulique à Fatick révèle que 28 forages sont abandonnés à cause de la salinité de la nappe et du taux élevé de fluor. Fatick est à 25 litres par personne et par jour alors que la norme est de 35 litres.



Ngor Sarr donne aussi les raisons de l’arrêt de l’usine de traitement d’eau de Fatick



