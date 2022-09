Ngoudiane/ Gare des gros porteurs de Seokhaye: Le rapatriement des camions chargés de nitrate d’ammonium ordonné

Le Maire a aussitôt instruit le Secrétaire municipal et le Chef des services administratifs de la Mairie de se rendre sur les lieux et de voir les dispositions à prendre pour faire sortir ces camions sans délais de la gare des gros porteurs et ses alentours, mais aussi du périmètre de la commune de Ngoundiane». «C’est sur ces entrefaites que le Maire qui n’a jamais été informé d’une quelconque opération de transport et de stockage d’une quantité aussi importante de nitrate d’ammonium dans un site de la Commune de Ngoundiane, a essayé d’en savoir plus», ajoute la note.



D’après la municipalité, «les recoupements faits ont permis de comprendre que les 66 camions transportent effectivement plus de 1800 tonnes de nitrate d’ammonium destinées à l’exportation vers la Guinée pour la société Soguidex. Et qu’en attendant que les conditions du transport vers la Guinée qui en est la destination finale soient réunies, le propriétaire du produit, en l’occurrence la société xloc a opté pour une location provisoire du dépôt d’ENFORMIN implanté dans la Commune de Ngoundiane depuis plus d’une quinzaine d’années».



«Afin de stocker le nitrate pendant environ 45 jours nécessaires pour que les routes de la Guinée soient plus praticables avec la fin de l’hivernage, la société xloc le propriétaire du produit et Monsieur Diop, Responsable du dépôt d’ENFORMIN ont fait leurs démarches en collaboration avec les services assermentés », souligne le document.



La municipalité de Ngoudiane, compte tenu de la situation et des dangers a décidé de bouter bloc hors de sa commune. «Au vu de tous les manquements notés dans la gestion de ce dossier et du danger de la présence d’une quantité aussi importante dans la Commune de Ngoundiane du nitrate d’ammonium destiné à l’exportation, le Maire, soucieux de la préservation de la stabilité sociale de ses populations et de l’ordre public, sans oublier la tension ambiante que cela suscite au niveau de la population du terroir, et en accord avec les autorités administratives et la Compagnie de gendarmerie territoriale de Thiès, ont ordonné ni plus ni moins le rapatriement sans délais des camions et de leur cargaison hors de la commune de Ngoundiane», renchérit le communiqué.



D’ailleurs, poursuit-il, «les démarches nécessaires par les responsables de la société xloc pour l’autorisation et l’encadrement de la sortie des camions sont en train d’être faites auprès des autorités compétentes».