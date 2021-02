Ngozi Okonjo-Iweala, première femme à la tête de l’OMC

Une officialisation sans surprise puisque la Nigériane était, depuis le 5 février, la seule candidate, mais un soulagement pour l’OMC, créée en 1995. L’annonce mi-mai du départ de son directeur général, le Brésilien Roberto Azevedo, l’avait plongée dans l’attente, en pleine récession mondiale, accompagnée de complications dans les échanges commerciaux entre pays pour des raisons sanitaires.



Azevedo avait opéré son retrait anticipé en août, un an avant la fin de son mandat en 2021 pour des raisons personnelles disait-il – le dernier jour de son mandat coïncidait en fait avec ses débuts à son nouveau poste de chef lobbyiste de la multinationale de boissons gazeuses PepsiCo.

Première représentante d'un pays africain à diriger l'Organisation mondiale du commerce, l'ancienne ministre des Finances du Nigeria a travaillé vingt-cinq ans à la Banque mondiale. Ses prises de positions politiques par le passé laissent penser à une certaine continuité à la tête de l'institution.

