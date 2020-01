Nguékhokh : les premières bouteilles de vin made in Sénégal, bientôt sur le marché

Le domaine du Clos des baobabs. Ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Eh bien, c’est le premier vignoble au Sénégal. Il est situé dans la brousse; près de Nguékhokh, entre les baobabs centenaires. Ce domaine est exploité par François Normant et Philippe Franchois, deux Français qui, depuis 2012, caressent ce rêve un peu fou, d’inscrire le Sénégal, pays à 95 % musulman, sur la carte des producteurs de vin.



Dans un reportage réalisé par le journal français « Le Monde », les deux vignerons prévoient de faire de « 2020, année du vin ! » au Sénégal. Cependant, ils précisent que les premières bouteilles seront distribués seulement dans quelques hôtels de Dakar et peut-être, à l’aéroport international Blaise Diagne, à 25 000 francs CFA l’unité.



