Niakhar: importante saisie de médicaments frauduleux d’une valeur de 1,4 milliard de francs Cfa Des médicaments composés d’antibiotiques et d’aphrodisiaques frauduleux, d'une valeur de 1,4 milliard de francs, ont été saisis, dans la nuit du samedi au dimanche à Niakhar, par la brigade maritime de Foundiougne, selon la RFM. Les mis en cause ont pris la fuite à bord d’une voiture 4x4 selon la même source.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|



