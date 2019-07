Niamey : Le message de Youssou Ndour aux chefs d’Etat de l’Union Africaine

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

En séjour à Niamey, la capitale du Niger, le Président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias, Youssou Ndour, a participé à une série de panels dont celui organisé à l’occasion du salon de l’innovation et de la créativité. Il en a profité pour lancer un appel aux chefs d’Etat des pays membres de l’Union africaine qui se réuniront ce dimanche et lundi à Niamey pour un sommet principalement consacré à la Zone de libre-échange continentale (Zlec).



« La création d’emplois dans les industries culturelles et créatives (Icc) est une alternative à la migration des jeunes …parmi d’autres », a soutenu Youssou Ndour qui lance ainsi un appel aux Chefs d’États « pour des politiques culturelles harmonisées et adaptées »

Les chefs d’État de l’Union africaine se réunissent, en effet, au Palais des congrès de Niamey, entièrement rénové pour l’occasion, pour un sommet les dimanche 7 et lundi 8 juillet. Pas moins de 31 présidents sont attendus, parmi lesquels Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Patrice Talon (Bénin), Macky Sall (Sénégal), Alpha Condé (Guinée), Paul Kagame (Rwanda), Faure Gnassingbé (Togo), Félix Tshisekedi (RDC), Abdel Fattah al-Sissi (Égypte), Muhammadu Buhari (Nigeria), Nana Akufo-Addo (Ghana), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), Idriss Déby Itno (Tchad)…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos