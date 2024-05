Nianing: Un sexagénaire tué par une dame

A Nianing, dans la matinée du 1er mai, une femme nommée Marie a poignardé un homme âgé d’une soixantaine d’années, du nom de Paul Sène. « La victime était tout près de nous. J’ai vu la dame l’appeler et ils se sont écartés. Subitement, elle lui a planté un couteau au cou. Le sang a giclé. Je l’ai vu titubant. Je me suis dit qu’il allait mourir et je suis allé aviser la gendarmerie. Quand les gendarmes sont arrivés, il était mort », rapporte un témoin.



L’enquête va déterminer le mobile de ce crime qui serait passionnel, nous dit "Bes Bi".