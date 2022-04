Niarry Tally : Se faisant passer pour un courtier, le vigile Arona Keïta escroque plus de 98 personnes Arona Keïta faisait visiter l’immeuble où il officie, à des citoyens à la recherche de logement, en se faisant passer pour un courtier. Il est ainsi parvenu à escroquer plus de 98 personnes et à amasser plus de 2 millions de francs FCfa.

Vigile d’un immeuble à Niarry Tally, le sieur Arona Keïta a peaufiné un plan pour escroquer d’honnêtes citoyens désirant une chambre, un appartement ou un studio. Il se faisait ainsi passer pour le courtier en charge de donner en location des appartements ou des studios dans cet immeuble de plusieurs étages, renseigne "Le Témoin".



A chaque fois qu’il le faisait visiter à un candidat, il lui disait que les travaux de construction s’achèveront avant la fête de la Korité. Pressés d’emménager dans cet immeuble, des clients n’hésitaient pas à lui donner une avance pour ne pas perdre l’appartement, la chambre ou le studio. Toujours dans le cadre de son plan, il avait préparé un bloc de reçus et apposait un cachet à chaque fois qu’un acquéreur passait à la caisse. Le montant du loyer varie ainsi en fonction des clients et des choix contre une quittance.



Au total, il a escroqué plus de 98 personnes, en parvenant à amasser plus de 2 millions FCfa. La police des HLM, qui a été perspicace dans cette affaire, a procédé à son arrestation. Lorsqu’il a été démasqué, plusieurs plaintes ont été déposées contre lui. Face aux limiers, le mis en cause reconnait les faits qui lui son reprochés. Poursuivant, il déclare qu’il ignore le nombre de personnes qu’il a escroquées ainsi que le montant qu’il a encaissé. Il a également déclaré qu’il a utilisé l’argent à des fins personnelles parce qu’il avait des difficultés financières. « Je regrette mon acte car je ne sais même pas ce qui m’a poussé à agir de la sorte », s’est-il défendu. Après être passé aux aveux, le faux vigile et vrai escroc, a été arrêté et déféré au parquet.

