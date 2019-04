Niasse, Khalifa et ses lieutenants déclinent l’offre de Tanor

Si l’on s’en tient à la réaction du patron des Progressistes, la réunification de la grande famille socialiste n’est pas pour aujourd’hui. Moustapha Niasse comme Khalifa Sall et ses lieutenants ont décliné l’offre de Ousmane Tanor Dieng.



Moustapha Niasse qui s’est prononcé dans la presse, n’est pas trop emballé par cette idée. Il dit ne pas être contre une reconstitution de la famille socialiste, mais il trouve ces retrouvailles ‘’impossibles’’.



Le lieutenant de Khalifa Sall, le maire de Mermoz Sacré-Cœur ne semble pas être prêt à renouer avec ses anciens camarades de parti. « Quand tu t’es battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t’ont mis à terre », avait réagi sur sa page facebook, Barthélémy Dias.















Walfquotidien



