Nice : à 19 ans, il achète une Porsche avec un faux chèque et percute la voiture des policiers

Le contrôle routier a mal tourné. Le 17 janvier dernier, les policiers de Nice (Alpes-Maritimes) ont dû faire face au refus d'obtempérer d'un automobiliste au volant d'une Porsche Cayenne. Celui-ci a percuté leur véhicule afin de prendre la fuite.



Les forces de l'ordre ont finalement interpellé le conducteur. Selon nos confrères de Nice-Matin qui publient l'information, Ken, 19 ans, s'était offert le véhicule trois jours plus tôt à La Seyne-sur-Mer (Var) sous une fausse identité, avec un chèque de banque contrefait.



En comparution immédiate hier à Nice, le jeune homme a sollicité un délai pour préparer sa défense. Celui-ci lui a été accordé, il sera donc jugé le 25 février prochain. Il a été remis en liberté jusqu'à cette date. Mais l'audience a tout de même été animée puisque son père a été expulsé par le président du tribunal correctionnel alors qu'il filmait le prévenu dans le box.













La Provence

