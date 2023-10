Nicolas Jackson pris à partie par un supporter : Son entraîneur Mauricio Pochetinno calme le jeu

D’après emedia.sn, l’attaquant sénégalais a d’ailleurs été pris à partie par un supporter des Blues, au moment où le score était encore nul et vierge. L’ancien joueur de Villarreal a répondu avec un doigt sur la bouche, pour lui demander en quelque sorte de se taire.



Ce qui a déclenché une polémique, que son entraineur Mauricio Pochettino a tenté d’éteindre après la rencontre, en volant au secours de son avant-centre, en conférence de presse d’après-match.



« C’était un moment où nous nous sommes tous sentis frustrés, où on a eu des occasions mais nous n’avons pas marqué. C’était un peu désagréable, l’énergie de la situation. Il (Jackson) est venu vers moi et nous avons parlé de la position sur le terrain, afin de trouver une solution et nous lui avons donné des consignes. Alors un fan lui a dit ‘ho, réveillez-vous’ et a commencé à abuser un peu.



Nico a un peu perdu sa concentration. Je lui ai dit ‘allez, sois concentré ici’. Il (le supporter) répète encore ‘ho’. (…) Le supporter était respectueux, il a dit ‘réveillez-vous’ et le joueur l’a mal pris. C’est normal parce que le joueur avait envie de marquer », a déclaré le technicien argentin. Propos rapportés par "emedia.sn".