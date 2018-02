Nicolas Ndiaye, SG par intérim de la Ld: "Mamadou Ndoye a franchi le Rubicon"

"Mamadou Ndoye est notre référence. Une personne que nous admirons beaucoup. Il a beaucoup fait pour lui. La Ligue démocratique l'avait proposé à la tête du Sudes. Le parti l'avait également proposé à la tête de l'Uden. Sous le régime socialiste, le parti en avait fait de lui le ministre de l'Education et des Langues de base. Par la suite, il est parti à l'étranger durant 15 longues années. A cette époque, le parti était dans une dynamique d'opposition avec le président Diouf. Nous sommes allés en France pour chercher Me Abdoulaye Wade et mener une campagne avec lui. Ensuite, le parti a animé une dynamique d'opposition avec Wade.



Les militants de la Ld ont sué pour que Wade parte. Malgré cette longue absence (15 ans à l'étranger) et malgré qu'l soit plus âgé que le professeur Abdoulaye Bathily, on lui a redonné le parti. Il nous remerciés en démissionnant en plein processus électoral. Nous n'avions rien dit mais nous lui avions rendu un vibrant hommage. Il a déballé des secrets qu'il avait avec le Président Macky Sall, nous n'avions également rien dit. Il a franchi le Rubicon lorsqu'il a fait une sortie dans la presse, pour prendre fait et cause pour la Ld-debout.



Nous ne sommes pas dans cette coalition Benno Bokk Yakaar. Il ne servait donc à rien à se mettre à invectiver, à calomnier... Une famille qui se déchire fait mal, très mal même. C'est la mort dans l’âme que nous prenons ces sanctions pour sauver le parti".





Walf-Quotidien