Nicolas Ndiaye, secrétaire général par intérim, répond à la Ld-debout : « ces fractionnistes sont disqualifiés pour convoquer le 8éme congrès »

Alors que les frondeurs ont fixé, samedi dernier, lors d’une conférence nationale, date du 8e congrès de la Ld au 17 février prochain au Cices, le secrétaire général par intérim de ce parti sort de son silence. A la Ld-debout, Nicolas Ndiaye dit : « nous réaffirmons, sans équivoque, qu’au regard des textes qui régissent le fonctionnement de la Ligue démocratique, toute activité de ce mouvement illégal est nulle et non avenue, et sans effet sur la marche normale du parti. Dès lors, les délibérations et conclusions de cette prétendue conférence nationale n’engagent aucunement la Ligue démocratique. En conséquence, ce groupe de fractionnistes est disqualifié pour convoquer le 8e congrès ordinaire de la Ligue démocratique ».



En revanche, ironise-t-il, « il leur est loisible de tenir le 1er congrès ordinaire de la ‘’Ld-debout’’ ».



Le communiqué rappelle que le Bureau politique du parti, en sa session du 21 octobre 2017, avait, entre autres décisions, désapprouvé le mouvement et demandé à ses membres de cesser leurs activités. « Contrairement à leurs déclarations destinées à manipuler l’opinion et à abuser les militants, ils ont, dans la période, poursuivi leurs activités », constate le remplaçant par intérim de Mamadou Ndoye. Et justement, ce dernier qui s’était emmuré dans son silence depuis le départ du secrétariat général, s’est officiellement rangé du côté de la Ld-debout. La Ld Souligne que les frondeurs « continuent à réaffirmer, urbi et orbi, leur majorité dans le parti et recouvrent en même temps à des structures parallèles ». Elle en déduit qu’une telle « incohérence est indigne de véritables militants, imprégnés des valeurs de la Ligue démocratique ».



Donc, Nicolas Ndiaye et ses camarades affirment que, conformément à la tradition de la Ld et aux décisions du Bureau politique, en sa session du 21 octobre 2017, « le 8e congrès ordinaire de la Ld sera convoqué par les structures régulières du parti, en l’occurrence le Bureau politique, seule instance de décision de la Ligue démocratique ». Ils appellent ainsi les militants à « faire preuve de sérénité et à poursuivre le travail d’implantation du parti partout à travers le territoire national ».













Le Quotidien