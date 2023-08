Niger : La junte au pouvoir expulse l’ambassadeur de France déclaré Persona no grata (Officiel)

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Plus rien ne va entre Paris et Niamey depuis que les.militaires ont débarqué le président Mohamed Bazoum. Après avoir soutenu vainement une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, la France qui est déjà malmenée au Burkina Faso et au Mali voisins, voit son ambassadeur au Niger sommé de quitter le territoire dans les prochaines 48 heures.

Le gouvernement nigérien dirigé par le général Abdourahmane Tiani, a annoncé l’expulsion du représentant de la France dans le pays et lui donne deux jours pour quitter le territoire nigérien, a indiqué un communiqué du ministère des affaires étrangères nigérien.

« Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Niger présente ses compliments au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères de la République Française, et a l’honneur de l’informer qu’en réaction à la note N. 023102874 du 08 août 2023 adressé à l’ancienne Ambassadrice du Niger par la Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, au refus de l’Ambassadeur de France à Niamey de répondre à l’Invitation du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, pour un entretien le Vendredi 25 Août 2023 à 10h30, et d’autres agissements du Gouvernement Français, contraires aux intérêts du Niger, les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain ITTE et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous quarante-huit heures (48h) », indique la note du gouvernement nigérien.





La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook