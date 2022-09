Niger : Les inondations font 103 morts, 125 blessés et des milliers de sinistrés Les pluies diluviennes de cette année sont à l’origine de 103 morts, 125 blessés, plus de 140.000 sinistrés ainsi que d’importants dégâts matériels. C’est le lourd bilan fait le 04 septembre 2022 à la suite des inondations consécutives aux fortes précipitations de ces dernières semaines sur l’étendue du territoire nigérien, selon le dernier bilan de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC).



Comme en 2021, le Niger est à nouveau frappé par des inondations qui sont à l’origine d’un véritable sinistre avec son corollaire de décès. Des 103 personnes décédées à la date du 04 septembre 2022, selon le nouveau bilan de la Direction générale de la Protection Civile (DGPC) publié le lundi 5 septembre 2022, 74 ont été tuées par effondrement des maisons et autres infrastructures et les 29 autres sont décédées par noyade.

Selon la même source, la région de Maradi est celle qui a le plus été endeuillée avec 42 morts, 2 525 maisons effondrées et 500 animaux perdus.

Environ 54 000 personnes à Zinder sont affectées par les inondations. Cette région qui est l’une des plus touchée du pays a enregistré 27 morts, 7 150 maisons effondrées et 500 animaux perdus. Les services de la protection civile ont aussi enregistré 140.029 sinistrés répertoriés dans 16.579 ménages. A cela s’ajoute des pertes d’environ 654 animaux et plusieurs tonnes de vivres.

La capitale Niamey a pour sa part jusque là été épargnée. Mais le niveau du fleuve qui continue de monter constitue à ce jour une véritable source d’inquiétude pour les habitants. Les régions d’Agadez (nord), avec 60 555 sinistrés, Maradi (centre) avec 34 877 sinistrés, Zinder (centre-est) avec 13 601 sinistrés et Diffa (extrême sud) avec 10 992 sinistrés, sont les plus touchées, selon l’OCHA.

