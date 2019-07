Nigéria-Algérie: L’arbitre assistant sénégalais, El Hadj Malick Samba désigné pour officier aux côtés du Gambien Papa Bakary Gassama

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

L’arbitre assistant sénégalais, El Hadj Malick Samba a été désigné pour officier aux côtés du Gambien Papa Bakary Gassama qui sifflera le match Nigéria-Algérie comptant pour la 2e demi-finale de la CAN 2019, ce dimanche au stade International du Caire. L’autre assistant de cette demi-finale est le Burkinabé Seydou Tiama.



L’assistant sénégalais qui accompagnait Malang Diédhiou puis Maguette Ndiaye, fait partie des trois arbitres sénégalais choisis pour cette 32e édition de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).



Les deux autres arbitres sont les ’’centraux’’ Maguette Ndiaye et Issa Sy.



Quant à la demi-finale Sénégal-Tunisie, il sera sifflé par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema qui avait arbité la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, ayant opposé le Sénégal à l’Afrique du Sud au stade Léopold Sédar Senghor (2-1).



Le coup d’envoi de la première demi-finale aura lieu à 18h locales, soit 16h à Dakar et la deuxième a été programmée à 19h au GMT.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos