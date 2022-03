Nigéria-Ghana : Tabassé par des supporters, un médecin de la Caf meurt

Un drame s’est produit hier, à Abuja, après l’élimination du Nigéria par le Ghana. Un médecin de la Caf est mort, après avoir été tabassé par des supporters qui ont envahi la pelouse à la fin de rencontre. Le Ghana s’est qualifié pour les phases finales de la Coupe du monde au Qatar, à la faveur du but à l’extérieur après son match nul au Nigeria (1-1).



Le terrain d’Abuja a été envahi et la violence s’est rapidement répandue sur la pelouse. Et cela a malheureusement tourné au drame, puisque le Zambien, Joseph Kabungo, médecin officiel de la Caf préposé au contrôle antidopage, est décédé cette nuit, en marge des incidents, ce que la Fédération zambienne a confirmé via un communiqué.



Frappé et piétiné à mort



Pour les circonstances du drame, des personnes sur place ont donné plus de détails. Un journaliste a en effet révélé sur Twitter, que le médecin zambien aurait été frappé puis piétiné après une chute, et que les tentatives de réanimation avec masque à oxygène, par la suite, n’ont pas réussi à ramener l’officiel à la vie…









Senego