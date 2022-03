Nigéria: La sextape d’une célèbre présentatrice d’une radio islamique, publiée en ligne La s3xtape d’une célèbre présentatrice radio du Nigéria et fondatrice de Kaola Communications et Kaola Travel and Tours, du nom de Alhaja Kafilat Rufai, plus connue sous le nom de Alhaja Kaola, a été partagée en ligne.





Alhaja Kaola, qui présente l’émission islamique « Albayan with Alhaja Kaola » sur la radio locale Fresh FM basée à Ibadan, est vue dans la vidéo virale, faisant une f3llation à un homme non identifié.



La personnalité médiatique qui a confirmé que c’était elle dans la vidéo, a accusé son ex-mari d’être à l’origine de la fuite. Elle a allégué que son ex-mari, Sharafa, avait menacé de rendre publiques des photos et des vidéos d’elle nu.e.



La présentatrice avait, il y a quelques mois, été accusée d’avoir arraché le mari de sa sœur Maryam Rufai. Répondant aux allégations, Alhaja Kaola a tout nié et a en outre révélé, qu’ils étaient tous impliqués pour la salir.





