Nigeria : un talibé met à la disposition des disciples 3 avions pour assister aux obsèques du khalife de Médina Baye Le Nigéria est très attaché à Baye Niass, pour preuve encore un généreux disciple de Baye Niass fait parler de lui en mettant à la disposition des fidèles 3 avions pour venir assister aux obsèques du 4ème khalife de Médina Baye Cheikh Ahmad Tidiane Niass.



Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 03:38 | | 0 commentaire(s)|

Son nom, cest Abdoul Samad Râbiu fils de feu Cheikh Issaqà Râbiu ancien représentant de Cheikh al islam Cheikh Ibrahima Niass au Nigéria.



Ce généreux donateur s’est illustré récemment lors des donations pour lutter contre la covid 19 au Nigeria. Abdoul Samad Râbiu avait offert plus d’un milliard de Naira (Franc nigérian).



Un geste qui fait de lui, le deuxième au classement des donateurs de la lutte contre le corona virus au Nigeria derrière le milliardaire Aliko Dangote.



Un preuve pour dire incontestablement qu’un monde fou sera ce jeudi à Médina Baye.



Abdul Samad Isyaku Rabiu CON (né le 4 août 1960 à Kano, au Nigeria ) est un homme d’affaires nigérian. Son défunt père, Khalifah Isyaku Rabiu , était l’un des principaux industriels du Nigeria dans les années 1970 et 1980.



Abdul Samad est le fondateur et président de BUA Group, un conglomérat nigérian se concentrant sur la fabrication, les infrastructures et l’agriculture et produisant un revenu supérieur à 2,5 milliards de dollars. Il est également président de la Nigerian Bank of Industry (BOI)



Abdoulaye Diallo (Klinfos.com)

