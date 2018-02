COMMUNIQUE

Nimzat Hallar où l’appel spirituel des fidèles

La ziarra religieuse annuelle de Nimzat Hallar aura lieu le samedi 10 février 2018 dans ce village fondé en 1939 par Chérif Adramé Haïdara et rendu officiel en 1959.

A l’initiative du Chérif Mouhamdoul Mamoune Haïdara, fils de Cheikh Hadramé, fils de Cheikh Atkhana, fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh, la ziarra dont la première édition remonte à 2007, est organisée par l’Association religieuse Sadikhina Wa Sadikhate à la gloire de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1848-1917).



A cette occasion de haute spiritualité, les disciples vulgarisent davantage les préceptes de l’islam, les enseignements du Prophète Mohamed (Psl) et promeuvent les recommandations divines de Cheikhna Cheikh Saad Bouh.



Il s’agit également diffuser les écrits, trajectoires inédits et haut faits de Cheikhna Cheikh Saad Bouh pour œuvrer à l’avènement véritable d’un monde de paix, de tolérance, de coexistence harmonieuse entre les créatures de Dieu. « Celui qui prend les armes s’éloigne de la vertu » lança le Cheikh au monde pour la sérénité de l’univers.



En plus de la ferveur et conférences religieuses, le film-documentaire et des livres « le Cheikh des deux rives », fruits des activités commémorant le Centenaire de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1917-2017) décidé en 2007 à Nimzat Hallar seront diffusés et disponibles lors de la grande ziarra.



Auparavant, débutent, dès le vendredi 9 février 2018, les consultations médicales gratuites avec des médecins de toutes spécialités au bénéfice des populations des 39 villages de l’arrondissement de Ndiaye dans le département de Dagana, région de Saint-Louis. Depuis 2007, ces consultations médicales ponctuées de distribution de médicaments ont fait disparaître certaines maladies dans la zone de Diama où niche Nimzat Hallar situé à 24 kilomètres de Saint-Louis.