Ninki Nanka : Ou quand l’histoire vraie d’un djinn vire à un simple jeu Banalisé jusqu’à devenir du théâtre ou un jeu pour les plus jeunes, Ninki Nanka est devenu très familier aux Sénégalais. Pourtant issu du nom d’un être estimé supérieur à tous les djinns, son histoire devrait faire frémir plus d’un…Car cet être surnaturel qui se transformait selon son humeur, est toujours parmi nous...

