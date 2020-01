Nio Lank : Fou malade, Thiat, Aliou Sané et les autres libérés Les 15 membres du collectif Ñoo Lànk Ñoo Bagn, dont Thiat, Fou malade et Aliou Sané gardés à vue au Commissariat central, viennent d'être libérés après leur arrestion de samedi dernier.

Le collectif fera face à la presse ce lundi pour revenir en détails sur cette affaire.



Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|



