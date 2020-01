Nio Lank annonce une nouvelle grande manifestation à la fin du mois, Rufisque marche le 24 janvier Nio Lank maintient la pression. Le collectif prévoit une nouvelle grande manifestation à la fin de ce mois de janvier. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Aliou Sané, membre de cette plateforme, sur la RFM, sans pour autant donner une date précise. Une manifestation qui aura lieu à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal, a-t-il dit. Toutefois, il a souligné qu’avant cela, la ville de Rufisque va manifester le 24 janvier prochain, contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos