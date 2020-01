Nio Lank : les 15 personnes arrêtées toujours en garde-à-vue refusent de signer les PV d’enquête Thiat, Fou Malade, Aliou Sané et les autres personnes arrêtées, samedi dernier, au nombre de 15 au total, sont toujours gardés à vue au commissariat central de Dakar. Selon leur avocat, Me Khoureichi Bâ, ils refusent de signer le PV d’enquête et même de répondre aux questions des enquêteurs, à part décliner leurs identités. « C’est une stratégie de rupture qu’ils ont adoptée en toute responsabilité. Mais ce que je peux dire, c’est que c’est une détention arbitraire, parce qu’au même moment où ils ont été arrêtés pour avoir distribué des flyers, d’autres faisaient la même chose et n’ont pas été inquiétés », a dit l’avocat sur la RFM.

