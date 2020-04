Nioro : Plus de 300 moutons décimés par une plante mystérieuse

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Avril 2020 à 21:35

Les éleveurs du village de Ainoumane, commune de Médina Sabakh, département de Nioro, sont dans une consternation totale suite à la mort de 300 têtes de leur cheptel, nous apprend timisactu qui a repris les propos du maire de la localité.



Tout le bétail est mort après avoir mangé de l’herbe appelée “Kankoume”. Devant la gravité de la situation, le ministre de l’Élevage et de la Production Animale, Samba Ndiobene Ka est en route vers Médina Sabakh pour s’enquérir de la situation, informe toujours l’édile de la commune Ousmane Gueye.

