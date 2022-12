Nioro / Renforcement du réseau routier de Dabaly : L’Etat dégage une enveloppe de 350 millions FCfa L’État du Sénégal, à travers le Fond d’entretien routier autonome (Fera), a lancé, cette fin de semaine, dans la commune de Dabaly, les travaux d’aménagement des pistes de production Kantora/Santhie Mamour Ndary et Santhie Ibrahima Touré/Léyène/Keur Mademba.

D’un coût d’investissement d’un peu plus de 350 millions FCfa, ce programme permettra de financer, pour une enveloppe d’au moins 134 millions FCfa, un linéaire de 10 kms séparant ainsi Kantora Ly et Santhiou Mamour Ndary et 151autres millions FCfa pour la réalisation de la piste Santhie Ibrahima Touré/Léyène/Keur Mademba.



Outre l’aspect modernisation pour lequel les populations se sont battues pendant plusieurs décennies, la réalisation de telles infrastructures routières, obéit à la volonté des décideurs de sortir les populations de l’enclavement. Autrement dit, faciliter leurs mobilités et déplacements et résoudre les problèmes d’échanges économiques auxquels ils se frottent notamment chaque année, pendant la campagne de commercialisation agricole.



Pendant ce temps, un nombre de huit (8) villages situés entre Kantora et Santhie Mamour Ndary peinaient à commercialiser la totalité de leurs productions, faute de routes. Puisque les rares conducteurs de gros porteurs qui étaient souvent interpelés pour une partie de transfert de produits vers une autre localité, refusaient catégoriquement de s’y aventurer, sous prétexte qu’ils n’ont aucune route. Et, par conséquent, les producteurs enregistraient chaque année, des pertes de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits dans toutes les filières.



Car, ces milliers de paysans qui ne disposent guère de lieux de conservation de produits, assistaient courageusement à l’effondrement d’une bonne partie de leurs récoltes ; soit par pourriture ou par bradage dans le marché le plus proche. Dans le secteur sanitaire, le transfert des malades a toujours posé problème aux populations.



Plusieurs décennies durant, elles ont toujours fait usage de charrettes et vélos-taxis pour acheminer les patients vers la structure médicale la plus proche. Sur ces chemins chaotiques, beaucoup perdaient la vie en cours de route ou à leur arrivée à l’hôpital.



Alors que d’autres arrivaient dans le milieu hospitalier avec d’autres complications plus graves que le précédent motif de consultation. Ainsi, prévus pour une durée d’exécution de 6 mois pour la route Kantora/Santhie Mamour Ndary et 4 mois pour les bretelles Santhie Ibrahima Touré/Léyène/Keur Mademba, les travaux de ces deux voies ont été accueillis avec un grand soulagement par les populations locales, qui viennent de s’ouvrir un nouveau destin face à la croissance à laquelle elles aspirent.













Sud Quotidien

