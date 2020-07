Nioro: Une importante quantité de faux médicaments saisie par la Douane

La Douane est en train d’exceller dans la lutte contre le trafic de faux médicaments et de drogue. Selon "L’As", les gabelous de la brigade mobile de Nioro ont saisi, le 1er juillet dernier, une importante quantité de faux médicaments en provenance d’un pays voisin.



Il s’agit, ajoute le journal, de 3 000 boîtes de Venegra et de 300 boîtes de Corhinza. Les douaniers ont mis la main sur ce lot de médicaments lors d’une opération. Ils ont tendu une embuscade aux trafiquants qui sont tombés dans leurs filets, au village de Samba Nonsan.



La valeur des faux médicaments est estimée à 18 millions FCfa. La Douane est plus que jamais déterminée à combattre le trafic de faux médicaments, qui constitue un véritable problème de santé publique.



