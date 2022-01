Nioro du Rip : Momath Bâ, frère de Moustapha Bâ, élu maire Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à Nioro du Rip, a remporté haut la main les élections municipales de cette localité. Momath Bâ a raflé tous les bureaux de vote, avec un score de 2839 voix contre 1264 pour le maire sortant Abdoulaye Bâ, son challenger direct. Un score jamais égalé et qui bat tous les records dans cette partie du Saloum. Il capitalise près de 70 % des conseillers municipaux, soit 32 sur 46.



Plébiscité majoritairement par les jeunes, les femmes et les dignitaires religieux, Momath Bâ a doublé le score de ses plus proches concurrents, le maire sortant Abdoulaye Bâ parti sous la bannière de Euleuk Sénégal et le candidat de la coalition Sénégal 2035, Moustapha Bitèye qui a bénéficié du soutien du président du Conseil départemental, Malaw Sow. Il devient ainsi le septième maire de Nioro et premier membre de l’APR à être élu comme premier magistrat dans la ville de Maba Diakhou Bâ.



De grands défis déclinés dans son programme attendent le Directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI), au regard des réalisations faites en un temps record dans la nouvelle ville de Diamniadio, avec les projets phares de Plateforme Industrielle Internationale et du Domaine Industriel. Ces réalisations rajoutées aux investissements importants faits à Nioro depuis des décennies, ont suscité l’espoir des Niorois qui l’ont porté à la tête de la mairie.



Ce technocrate, expert en industrialisation et en aménagement,, au vu de son parcours, devrait mettre Nioro du Rip sur les rampes de l’émergence.



