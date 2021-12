Noël coup de bambou pour le transport aérien : le nombre de vols annulés grimpe à 6.300

Témoin, la cascade d'annulations qui a affecté le secteur aérien mondial, déjà bien impacté par les dernières restrictions aux frontières, ce week-end de Noël. Le nombre d'annulations autour du monde, qui était estimé à 4.500 hier, a grimpé en effet à 6.300 vols annulés par les compagnies aériennes.

Quarantaine pour les personnels navigants et au sol exposés au Covid

La principale cause évoquée par les compagnies aériennes : le variant Omicron du Covid-19 qui a obligé maints pilotes, hôtesses et stewards ainsi que des personnels au sol à quitter leur poste de travail pour se mettre en quarantaine après avoir été exposés au virus.

Selon le dernier bilan du site Flightaware, on comptait samedi près de 2.800 annulations de vols, dont 970 étaient des trajets liés aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes.

Encore 1.100 annulations prévues ce dimanche aux États-Unis

Vendredi, environ 2.400 annulations avaient été recensés selon la même source, qui comptabilise déjà plus de 1.100 annulations prévues dimanche.

Pour rappel, plus de 109 millions d'Américains devaient quitter leur région immédiate par avion, train ou en voiture entre le 23 décembre et le 2 janvier -soit une hausse de 34% par rapport à l'an dernier, selon les estimations de l'American Automobile Association.

La mise en quarantaine des personnels volants et au sol exposés au Covid, a ainsi contraint notamment les compagnies Lufthansa, Delta ou encore United Airlines à annuler de nombreux vols.

Dans le détail, United Airlines a ainsi dû annuler environ 439 vols vendredi et samedi, soit environ 10% de ceux qui étaient programmés, selon Flightaware.

"Le pic de cas d'Omicron à travers le pays cette semaine a eu un impact direct sur nos équipages et les personnes qui gèrent nos opérations", a expliqué la compagnie américaine United Airlines, qui a assuré s'efforcer de trouver des solutions pour les passagers affectés.



Delta Air Lines a également annulé plus de 300 vols samedi, et 170 la veille, toujours selon Flightaware, invoquant à la fois Omicron et, ponctuellement, des conditions météo défavorables.

"Les équipes Delta ont épuisé toutes les options et les ressources" avant d'en venir à ces annulations, a plaidé la compagnie aérienne.

Plus anecdotique, les 10 vols annulés d'Alaska Airlines, dont des employés ont indiqué "avoir été potentiellement exposés au virus" et avoir dû s'isoler en quarantaine.

Les compagnies aériennes chinoises les plus affectées

Les compagnies aériennes chinoises sont à l'origine du plus grand nombre d’annulations : China Eastern a supprimé environ 540 vols, soit plus d'un quart de son plan de vol, tandis qu'Air China a annulé 267 vols, également près du quart de ses départs prévus.

Au Japon, qui a considérablement renforcé ses contrôles aux frontières pour contrer la menace Omicron, c'est la neige qui était la principale responsable des annulations : de fortes chutes de neige dans le nord et l'ouest du pays, ont cloué au sol plus de 100 vols intérieurs ce dimanche, ont annoncé les deux plus grandes compagnies aériennes japonaises. ANA Holdings avait interrompu 79 vols à 16 heures (07H00 GMT), touchant environ 5.100 passagers, a déclaré Hiroaki Hayakawa, directeur des opérations de la compagnie aérienne. Japan Airlines Co avait annulé 49 vols à 16 heures. (07h00 GMT), affectant 2 460 passagers, a déclaré un représentant de la division des opérations de la compagnie aérienne.

Ces annulations viennent doucher les espoirs des compagnies aériennes de renouer cette année avec une activité normale, après un Noël 2020 frappé de plein fouet par la pandémie.

Ralentissement "soudain" des réservations

Pour rappel, vendredi dernier, le jour du réveillon de Noël, Lufthansa avait fait une annonce choc en décidant d'annuler quelque 33.000 vols de mi-janvier à février (soit 10% du programme hivernal) en raison de la propagation du variant et face à "la forte baisse des réservations".

Malheureusement au diapason, Ryanair, la plus grande compagnie aérienne européenne par nombre de passagers, prévenait, quant à elle, que sa perte annuelle serait sans doute le double de ce qu'elle attendait, là aussi en raison d'un ralentissement "soudain" des réservations.

