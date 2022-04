Nombre de vues : Ahmed Aïdara explose YouTube

Le maire de Guédiawaye et « revueur » de presse, a battu le record d’audience sur Youtube. L’ex animateur de la Sen Tv et Zig Fm, qui a délocalisé ses revues de presse sur sa nouvelle chaîne télé 2A TV, a enregistré plus de 3 millions de vues, dépassant de très loin D-média.



En moins de 2 semaines, la chaîne de Ahmed Aidara comptabilise déjà 3.525 135 vues. Un record impressionnant dans le paysage médiatique sénégalais. L’ex journaliste employé du groupe D-média, est sur le point de surclasser la chaîne de Bougane Guèye Dany, qui comptabilise 4 995 657 vues à ce jour.



A signaler que depuis son départ de la Sen Tv, c’est le vide dans la matinale de la télé, avec des revues de presse qui peinent à avoir de l’audience. Finalement, la suspension du CNRA et sa démission ont donné naissance à une belle aventure qui ne fait que commencer.











Rewmi