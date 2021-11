Nomination: Serigne Bassirou Guèye est bel et bien ministre-conseiller

Des avocats et affairistes l’accusaient de « violation du secret de l’instruction », dans cette affaire. Mais, d’anciens éminents Magistrats, appréciant parfaitement son engagement à faire jaillir la vérité, ont plutôt considéré qu’il n'avait fait que remettre en cause les intérêts de personnes assez puissantes et couper court à l’activité illicite de malintentionnés. D’après eux, Serigne Bassirou Guèye est inflexible sur l’application des lois.Quelle que soit la gravité des faits et des charges retenues contre des prévenus, il prend minutieusement le temps de bien cerner l’affaire. Et, inébranlablement, il fait face. « C’est un homme de conviction et de sérail, fort mentalement et bien préparé à la tâche. Serigne Bassirou Guèye connaît son métier jusqu’au bout des ongles », témoignent des connaisseurs d’affaires judiciaires.La rédaction de leral...