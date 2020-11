Nomination d’Idrissa Seck à la tête du CESE: Gueum Sa Bopp se démarque des décisions de la Coalition Idy 2019

Le mouvement Gueum Sa Bopp, profondément ancré dans l'opposition en 2019, continue de nourrir une vision forte et une volonté inébranlable d'apporter les solutions idoines aux problèmes des Sénégalais. D’après le communiqué, avec les aléas du parrainage, Gueum Sa Bopp a retrouvé la Coalition Idy 2019, un des candidats de l'opposition.



Comme tous les Sénégalais, Gueum Sa Bopp vient d'apprendre la nomination du président de la Coalition Idy 2019 à la tête du CESE et certains de ses membres dans le nouveau gouvernement.



En cohérence avec les principes et valeurs fondamentaux du mouvement, et fidèle à sa mission, relève-t-on, Gueum Sa Bopp se démarque des décisions de la Coalition Idy 2019 et réaffirme, avec force, son appartenance à l'opposition.



Gueum Sa Bopp reste engagé à côté du peuple sénégalais, pour faire face aux cruciaux et récurrents problèmes économiques et sociaux auxquels, il est présentement confronté. « Ensemble pour un Sénégal meilleur et des leaders de valeurs », appelle-t-il.



