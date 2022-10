Nomination dans des institutions et des agences : Idrissa Seck et Macky Sall en négociation Le président du Cese, Idrissa Seck est en pleine négociation avec le Président Macky Sall pour des postes de nomination dans les directions et les agences.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes de Rewmi avaient élevé la voix après le dernier remaniement, au motif que leur parti était lésé dans la répartition des postes au niveau de l’attelage gouvernemental.



Alors que la nomination de Idrissa Seck au poste de Premier ministre était agitée, Rewmi s’est retrouvé avec deux ministères, en plus du Conseil économique, social et environnemental dirigé par son leader. C’est alors que des jeunes du parti ont menacé de démissionner de la coalition Benno Bokk Yakaar, afin de faire réagir leur leader.



Finalement, ces derniers sont revenus à de meilleurs sentiments puisque Idrissa Seck les a reçus pour les rassurer. «Rewmi ne se contente pas de ces deux postes, Idrissa Seck est en négociations pour d’autres nominations dans les directions et les agences», rapporte une source du journal Les Echos.



Quid de la posture du parti Rewmi sur la question du troisième mandat ? Le débat n’est pas encore été abordée au sein des instances du parti, parce qu’ils attendent qu’elle soit d’abord posée au niveau de la coalition.



«Nous sommes conscients qu’il ne reste que 15 mois avant la présidentielle de 2024, mais nous nous gardons d’épiloguer sur le sujet tant que la coalition Benno Bokk Yakaar n’a pas encore posé la question sur la table», explique-t-on.

Senenews



