Nomination de Cecilia Elena Rouse la 1ière femme noire à la tête de CEA : Idrissa Seck s’en réjouit Le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental a repris du service vocal à tous les niveaux. Hier, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, Idrissa Seck se réjouissait de la nomination de Cecilia Elena Rouse (ceci pour les Princetoniens) comme chef du CEA (Council of Economic Advisors) par le président Joe Biden.

‘’Cecilia Rouse est la doyenne de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs dans laquelle j’ai été admis en 1989, sur recommandation de James Baker, alors ministre des Finances de Bush dont il avait été également le directeur de campagne, et celle de Lannon Walker, alors brillant et dynamique ambassadeur américain qui se réjouissait beaucoup de voir notre Tyson national (Mouhammed Ndao), champion de lutte et Roi des arènes sénégalaises, se couvrir du drapeau américain en entrant dans l’arène’’, partage Idrissa Seck.



Il informe que cette nomination est illustrative. ‘’Première femme noire et 4e femme seulement à avoir occupé ce poste en 74 ans d’existence du CEA, Cecilia Rouse, comme un certain Obama, fils d’émigrés kenyan et Irlandais, prouve que tout est possible pour ceux qui sont portés par la puissance de leurs rêves’’.



