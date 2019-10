Nomination de Garcia, Aulas cite Winston Churchill pour faire renaître l'optimisme chez les Lyonnais Pour redresser la situation de l'Olympique de Marseille, les responsables ont rappelé l'entraîneur Rudi Garcia. Jean-Michel Aulas et Juninho l'ont présenté aux journalistes. Mais comme les Lyonnais de l’OL (comme ceux de l’OM) ont gardé une mauvaise image de lui, il a fallu à Jean-Michel d'emprunter une célèbre maxime de Churchill pour faire revenir l'optimisme chez les Lyonnais.

La conférence de presse de l'Olympique Lyonnais a eu lieu ce 16 octobre, mais on dirait que les Français auraient encore gardé de mauvais souvenirs de cet entraîneur.



C'est pour cette raison d'ailleurs que les responsables du club, en l'occurrence le président ont commencé leur conférence de presse par une symbolique citation d'un ancien un homme d'État britannique, Winston Churchill pour faire renaître l'espoir dans l'entourage de l'équipe.



"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, et un optimiste, (Ce que nous sommes) voit l'opportunité dans chaque difficulté", prévient Jean-Michel Aulas !



Selon lui, il y a lieu de prendre une décision dans ce contexte précis ou l'OL se trouve. "Sachez qu'on a raisonné en optimiste pour trouver une solution à une évolution du club qui est importante et on pense que la solution qu'on vous présente aujourd'hui est celle qui permet de poursuivre son évolution ", a-t-il ajouté !



Pour rappel, l'ancien coach de Marseille ou de l'AS Rome et de Lille, âgé de 55 ans, va succéder à Sylvinho, qui a été écarté la semaine dernière à la suite de mauvais résultats.

Le club est 14e de la Ligue 1 avec seulement un point d'avance sur l'avant-dernier, Dijon, attendu à Lyon samedi pour la prochaine journée de championnat.

