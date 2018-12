Nomination de Mbaye Dionne à la CMS : les travailleurs menacent de paralyser tout le système

La nomination de Mbaye Dionne (maire de Ngoundiane) par décret comme administrateur provisoire au Crédit mutuel du Sénégal (Cms), a fait monté au créneau les travailleurs de cette institution financière. En sit-in ce matin, les travailleurs du Cms menacent de paralyser tout le système de fonctionnement de l’entreprise.



Car, disent-ils, »nous ne voulons pas que cette coloration politique déteigne sur l’activité de l’institution. Cette nomination constitue un glissement réel du politique dans le monde de la finance et comporte des conséquences dommageables pour le CMS.



Nous, salariés du CMS, n’accepterons jamais que le CMS soit considéré par l’Etat du Sénégal, à travers le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, comme un fromage à servir à ses partisans ou alliés au gré de ses intérêts ».



Senenews

