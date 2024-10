Nomination de Moustapha Djitté à la tête de l'ARCOP : Une désignation jugée irrégulière

La nomination de Moustapha Djitté en tant que Directeur général de l'ARCOP, est jugée irrégulière, en violation des dispositions légales.



Selon le décret n°2007-546 du 25 avril 2007, qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la Direction générale doit être assurée par un Directeur Général recruté par appel à candidatures.



Ce recrutement doit être effectué par le Conseil de Régulation, sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics et des délégations de service public.











La rédaction de Leral