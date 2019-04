Nomination de Néné Fatoumata Tall : Aliou Sall dément toute influence Aliou Sall a démenti avoir influé sur la nomination de Néné Fatoumata Tall au poste de ministre de la Jeunesse. « C’est par voie de presse et en même temps que tous les sénégalais que j’ai appris la nomination de Néné Fatoumata Tall, tout comme celle d’Abdou Karim Sall », a indiqué le maire de Guédiawaye dans l’Observateur. Qui poursuit, « je pense que ce sont des nominations méritées qui doivent faire la fierté des populations de Pikine et de Guédiawaye ».

