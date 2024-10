Nomination du Professeur Elhadj Mounirou Ndiaye : Un expert en économie au service de la Présidence Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a récemment pris une décision clé en nommant, par décret, le Professeur Elhadj Mounirou Ndiaye, au poste de Ministre-conseiller à la Présidence de la République. Cette nomination confie au Professeur Ndiaye, la direction du Bureau de Suivi et d’Évaluation des Politiques et Programmes Publics.

Elhadj Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur à l’Université Iba Der Thiam de Thiès, possède une solide expérience dans le domaine académique. Il a notamment occupé les postes de Chef du Département des sciences économiques et de gestion, puis de Vice-directeur de l’UFR Sciences économiques et sociales entre 2010 et 2016.



Spécialiste de l’économie industrielle, de l’économie numérique et des partenariats public-privé, il dirige actuellement le Centre de Recherche Interdisciplinaire en Économie et Société de Thiès (CRIEST) et exerce également la fonction de Secrétaire général du Réseau des universitaires du tourisme (RESUTS).



Le Professeur Ndiaye a officiellement annoncé sa prise de fonction sur la plateforme X (anciennement Twitter), exprimant sa gratitude envers le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour cette nomination.



Il a également remercié le Ministre DMG, Cheikh Oumar Diagne, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que le Premier Ministre Ousmane Sonko pour leur collaboration future. Conscient de l’ampleur des responsabilités liées à ce poste, Elhadj Mounirou Ndiaye a sollicité les prières et le soutien de ses proches et collègues.



Cette nomination marque un tournant significatif dans le parcours professionnel de ce chercheur émérite, appelé désormais à jouer un rôle central dans l’évaluation des politiques publiques au sein du gouvernement sénégalais.



