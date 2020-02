Nomination du maire de Dakar : « Si Macky Sall arrive à faire passer un tel décret, il sera là pour 50 ans », selon Ibou Fall Si le président Macky Sall parvient à faire passer son idée de nommer par décret présidentiel le maire de Dakar, en conférant à la capitale un statut spécial, «ce serait un coup d’Etat constitutionnel et rien d’autre », a déclaré le journaliste Ibou Fall dans Source A. Ce sera comme «si les militaires ne supportaient plus Macky et débarquent au Palais pour le déloger», a-t-il poursuivi.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Sur les motivations d’une telle loi, Ibou Fall explique que Dakar est le poumon économique et politique du Sénégal. « C’est la deuxième puissance économique derrière la présidence. La mairie de Dakar a un budget de 75 milliards FCFA. Qui gagne Dakar, gagne pratiquement le Sénégal », a-t-il encore dit. Et d’avertir : « si Macky Sall arrive à faire passer un tel décret, cela signifie qu’il sera là, pour 50 ans. Donc si l’opposition laisse une telle décision passer, c’est son problème ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos