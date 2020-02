Nomination du maire de Dakar : « ce serait un vrai recul démocratique », selon Mame Boye Diao Mame Boye Diao n’apprécie l’idée de conférer à Dakar un statut spécial et de nommer son maire par décret présidentiel. Invité ce dimanche de l’émission Grand Jury de la Rfm, ce dimanche, le Directeur des domaines a déclaré que « c’est un sujet malheureux ». Précisant sa pensée, le responsable de l’Apr avoue : « je suis totalement contre. Dakar fait partie des 157 collectivités territoriales, pourquoi vouloir conférer à Dakar autant de différences ? Nommer le maire de Dakar serait un vrai recul démocratique ». Toutefois, a-t-il souligné, « maintenant, comparer à Dakar à Touba et demander à l’église de parler est une manière de vouloir créer une tension qui n’a pas lieu d’être ».

