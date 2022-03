Nomination imminente d’un Premier ministre : Macky Sall fait ses dernières touches et retouches On ne sait pas ce que le Président nous réserve encore mais il semble que ça commence à bouger au alais pour la nomination du Premier ministre de la «restauration». Toutefois, Bés bi a appris que Macky Sall est en train de mettre les dernières touches dans ses notes.

Et, dans les couloirs du Palais, l’on susurre que « ça ne devrait plus tarder à se faire ». « Dans les prochaines heures », avancent certains.



« Dans la semaine », ajoute, prudente, une autre source. Mais alors qui ? Il ne faut jamais jurer avec Macky Sall parce qu’on le voit rarement venir. Quand il supprimait le poste de Premier ministre, c’était contre toute attente.



Quand il le remettait aussi, peu étaient ceux qui l’avaient présagé. Il reste, en revanche, que les lenteurs dans la formation d’un nouveau gouvernement, avaient laissé croire, un temps, que Macky Sall a remis ça aux calendes… législatives, comme le souhaitent certains de ses proches. Et il semblerait que l’idée lui a traversé l’esprit.



Mais il sait qu’il est pris au mot, comme au collet, pour avoir promis sur France 24 et Rfi, urbi et orbi, qu’il fera son choix après les Locales.



Par Fara Michel Dièye