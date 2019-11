Nomination par Décret du maire de Dakar: Abdoulaye Makhtar Diop "brûle" le journaliste Cheikh Diallo

Abdoulaye Makhtar Diop est foncièrement contre l’idée selon laquelle, le maire de Dakar doit être nommé par le président République. Celle-ci a été lancée au cours d’une émission dimanche dernier à la RFM, par le journaliste Cheikh Diallo.



Pour le député et Grand Serigne de Dakar, l’ancien Conseiller de Karim Wade et théoricien de la « Génération du Concret » doit connaître l’histoire du Sénégal et de sa capitale, avant de faire une telle « proposition rétrograde » qui peut favoriser « l’autoritarisme ». « On ne doit pas se réveiller un beau jour et demander au président de la République, fut-il Macky Sall de désigner le maire de la ville de Dakar. Cela peut entraîner la confusion et l’autoritarisme. Cette proposition est absolument rétrograde », assène Abdoulaye Makhtar Diop.



Avant lui, le Directeur exécutif de la Section sénégalaise d’Amnesty, Seydi Gassama abondé dans le même sens, qualifiant de « recul démocratique" cette proposition. « C'est quoi cette proposition saugrenue de faire nommer le maire de Dakar par décret présidentiel ? Nous ne voulons pas de recul démocratique. Le pouvoir central doit respecter la volonté des citoyens et ne pas les punir parce qu'ils ont élu un maire qui n'est pas du camp du PR », a-t-il écrit sur Twitter.

