Nominations Conseil des ministres: Après Moussa Diop et Omar Benkhatab Sylla, DDD connaît son 3e Directeur en l'espace de... Dakar Dem Dikk connaît son troisième Directeur général en l'espace de deux ans. Après le limogeage de Me Moussa Diop, Omar Benkhatab Sylla avait pris le flambeau. Mais les difficultés de la société l'ont finalement emporté, Ousmane Sylla devenant le nouveau Directeur général.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Octobre 2022 à 23:10

Le président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Mamadou Bassirou NDIAYE, Magistrat, est nommé Secrétaire général du Ministère du Tourisme et des Loisirs.



• Monsieur Maguette NIANG, Ingénieur statisticien-démographe de classe exceptionnelle, précédemment Coordonnateur de la Direction générale du Budget, est nommé Directeur général du Budget au Ministère des Finances et du Budget, poste vacant.



• Monsieur Ousmane SYLLA, Ingénieur Industriel, est nommé Directeur général de la Société anonyme DAKAR DEM DIK, en remplacement de Monsieur Omar Bounkhatab SYLLA, appelé à d’autres fonctions.



• Monsieur Abdoulaye NDAO, Spécialiste des Organisations, est nommé Directeur général de l’Agence de Développement local, en remplacement de Monsieur Malal CAMARA, appelé à d’autres fonctions.



• Monsieur Djimo SOUARE, Spécialiste en Développement territorial et en Management des organisations de l’économie sociale et solidaire, est nommé Coordonnateur du Programme national des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), poste vacant.



• Monsieur Abdou DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Coordonnateur de la Cellule d’Etudes et Planification du Ministère des Finances et du Budget, est nommé Coordonnateur de la Direction générale du Budget, en remplacement de Monsieur Maguette NIANG.





• Docteur Ndèye Yacine Guèye, Economiste de l'Education, précédemment

Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est nommée Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement au Ministère de l'Education nationale, en remplacement de Monsieur Pape Sambaré Ndiaye, appelé à d'autres fonctions.



• Monsieur Mandiaye DIOP, Economiste-Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère du Tourisme et des Loisirs.

