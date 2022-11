Nominations: L'Agence de Presse Sénégalaise a un nouveau Directeur, Thierno B.Fall part, Thierno Amadou Sy vient

Monsieur Habib Léon NDIAYE, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique ;



• Monsieur Mayacine CAMARA, Économiste, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal » (CFS), en remplacement de Madame Fatima Sylla

SAKHO ;



• Monsieur Malick NDOYE, Ingénieur en Génie industriel, est nommé Directeur général de la Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal » (CFS), en remplacement de Monsieur Kibily TOURE appelé à

d’autres fonctions ;



• Monsieur Thierno Amadou SY, Journaliste, est nommé Directeur général de la Société nationale « Agence de Presse sénégalaise » (SN - APS), en remplacement de Monsieur Thierno Birahim FALL, appelé à

d’autres fonctions ;



• Monsieur Mamadou Saliou SOW, Spécialiste en Organisation et en Gestion de Projets, est nommé Directeur général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), poste vacant ;



• Monsieur Mbaye SARR, Inspecteur de l’Administration pénitentiaire, précédemment Inspecteur régional de l’Administration pénitentiaire de Dakar, est nommé Directeur de l’Ecole nationale d’Administration

pénitentiaire, en remplacement de Madame Agnèce NDIOGOYE, appelée à d’autres fonctions ;



• Monsieur Moustapha NIANG, Ingénieur en Electromécanique, est nommé Directeur de la Mobilité et de la Circulation routière ;



• Monsieur Yaya Samba NIANG, Ingénieur des Transports, est nommé Directeur des Transports routiers ;



• Monsieur Mamadou Samba DIALLO, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur de la Planification et de la Régulation des Autoroutes;



• Madame Mame Diarra Bousso DIAGNE, Ingénieur en Génie civil, est nommée Directeur de la Réglementation et du Suivi des Infrastructures routières ;



• Monsieur Mamadou Moustapha COLY, Ingénieur des Travaux de Génie civil, est nommé Directeur des Stratégies de Désenclavement et de la Promotion de l’Intermodalité ;



• Monsieur Mamadou DIA, Expert en Formulation et Suivi-Évaluation des Politiques publiques de Développement, est nommé Directeur des Transports ferroviaires, poste vacant ;



• Monsieur Mamadou NDAO, Ingénieur en Statistiques, précédemment Directeur du Suivi / Évaluation à l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), est nommé Secrétaire général de l’Agence des

Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), en remplacement de Monsieur Mactar DIAGNE.