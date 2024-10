Nominations : Les mesures individuelles du Conseil des ministres de ce mercredi 23 octobre APS – Le président de la République a pris plusieurs mesures individuelles lors du Conseil des ministres de ce mercredi 23 octobre, dont les nominations respectives de l’avocat Abdoulaye Tine et de Sadikh Top à la présidence des conseils d’administration de la Société de gestion du patrimoine bâti de l’État et de l’Agence de presse sénégalaise.

Au Titre Des Mesures Individuelles, Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Présidence de la République :•



Monsieur Abdoulaye Tine, Avocat, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société de Gestion du Patrimoine bâti de l’Etat (SOGEPA-SN), en remplacement de Monsieur El Hadji Seck Ndiaye Wade.



Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires :•



Monsieur Samba Ndiaye, Ingénieur en génie Civil, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN-HLM), en remplacement de Monsieur Moustapha Fall ;



Monsieur Ousseynou Faye, Architecte urbaniste, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société immobilière du Cap Vert (SICAP)-SA, en remplacement de Monsieur Mamadou Faye ;



Monsieur Ibrahima Thioye, Administrateur civil principal est nommé Directeur général de la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU SA), en remplacement de Monsieur Maissa Mahécor Diouf ;



Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique :•



Madame Mané Thiam, Expert-comptable, est nommée Président du Conseil d’Administration de la Société nationale La Poste (SN-La Poste) en remplacement de Monsieur Lansana Sano ;





Monsieur Oumar Watt est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA), en remplacement de Monsieur Diégane Sène ;



Monsieur Sadikh Top est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Agence de Presse sénégalaise (SN-APS), en remplacement de Monsieur Moustapha Samb ;



Ministère des Finances et du Budget (MFB) :•



Monsieur Boubacar Solly, Docteur en géographie, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP – SA), en remplacement de Monsieur Meissa Ndao Wade ;



Madame Ndèye Fatou Fall, titulaire d’un diplôme d’études approfondies en droit économique et des affaires, est nommée Président du Conseil d’Administration de la Société nationale de Recouvrement (SNR), en remplacement de Monsieur Pape Diouf ;

Monsieur Moustapha Camara, titulaire d’un master 2 en ingénierie des systèmes d’information, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), en remplacement de Monsieur Ciré Dia ;



Monsieur Sidy Fall, Opérateur économique, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds de Garantie automobile (FGA), en remplacement de Monsieur Mor Dia Thiam ;



Monsieur Momath Cisse, Ingénieur statisticien, est nommé Directeur général Adjoint de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), poste vacant ;



Monsieur Oumar Remy, Expert en Commerce international, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), en remplacement de Monsieur Oumar Ndoye ;



Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens :•



Monsieur Laurent Sina, Consultant en système de management qualité, est nommé Président du Conseil d’Administration du Laboratoire national de référence dans le domaine du Bâtiment et des Travaux publics (LNR-BTP) (ex CEREEQ-SA), en remplacement de Monsieur Dame Diop ;



Monsieur Youssoupha Ciss, Enseignant, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale Les Autoroutes du Sénégal (SN-LAS), en remplacement de Madame Ndèye Saly Diop Dieng ;



Ministère de la Santé et de l’Action sociale :•



Monsieur Mamadou Sane, titulaire d’un doctorat en Pharmacie, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA), en remplacement de Madame Aïssatou Mbéne Lo Ngom ;



Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage :•



Monsieur Famara MANÉ, Enseignant, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société d’Aménagement agricole des Grandes Vallées rizicoles (SODAGRI), en remplacement de Monsieur Cherif Sabaly.



Ministère de la Famille et des Solidarités :•

Madame Mame Mbissine Ndiaye, Technicienne Supérieure en commerce international, est nommée Président du Conseil d’Administration de l’Office national des Pupilles de la Nation (ONPN), en remplacement de Monsieur Abdou Aziz NDIAYE.



Le Ministre de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement

Amadou Moustapha Njekk Sarre



