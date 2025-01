Nominations –Polémique : L'appel du président de l’assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye pour un Sénégal uni et prospère El hadji Malick_Ndiaye, le Président de l’Assemblée Nationale dans un post a réagi suite à la vague de commentaires et même de la polémique issue de la nomination de Aoua Bocar Ly Tall au sein du CNRA. Un appel à la cohésion et une confiance accordée au président Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal souverain, juste et prospère.. Son post

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2025 à 20:48 | | 0 commentaire(s)|

ALHAMDULILAH ALA KULLI HAAL !



Je suis profondément satisfait pour deux choses, au moins :



• La présence de leaders foncièrement patriotes, éclairés, justes et animés d’un amour sincère pour ce pays.



• Un Peuple alerte, exigeant et attentif à la mise en œuvre du projet national, sans compromission aucune.



Ces éléments sont des signes d’une maturité démocratique certaine.



Nous pouvons être fiers, rassurés et retourner sereinement à nos activités. Faisons confiance au Président de la République et au Premier Ministre, pour le reste, tout en gardant patience.



Ensemble, restons unis et solidaires pour un Sénégal souverain, juste et prospère.



De #Malick_Ndiaye, Président Assemblée Nationale







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook